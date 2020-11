Policial é condenado a quase 26 anos por matar esposa com tiro na cabeça, em Rio Branco

O réu foi considerado culpado pelo assassinato da esposa Erlane Cristina de Matos, morta no dia 11 de março deste ano com um tiro na cabeça

O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri decidiu pela condenação do policial penal Quenisson Silva de Souza, em sessão realizada nesta terça-feira (3) no Fórum Criminal.

A sentença saiu após quase 9 horas de julgamento. Quenisson Silva foi condenado por homicídio qualificado com agravante de motivo fútil e feminicídio a uma pena de 25 anos e 11 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

O réu foi considerado culpado pelo assassinato da esposa Erlane Cristina de Matos, morta no dia 11 de março deste ano com um tiro na cabeça.

O crime aconteceu no interior da residência do casal, após uma acirrada discussão o réu e a vitima.

Na mesma sentença, a juíza Luana Campos decretou a prisão preventiva do réu e negou o direito de recorrer em liberdade.

O advogado Maxsuel Maia ainda não se manifestou se vai recorrer da condenação.

