Policias penais e militares concluem curso de Habilitação de instrutores de sobrevivência policial

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), por meio da Escola do Servidor Penitenciário (ESP), realizou nesta sexta-feira, 27, o encerramento da 2ª turma o curso de Habilitação de instrutores de sobrevivência policial. O curso foi realizado em Cruzeiro do Sul e capacitou 18 policiais penais e militares.

As instruções realizadas ao longo do curso capacitam os profissionais a atuarem como instrutores nas disciplinas práticas de sobrevivência policial.

A gerente da Escola do Servidor Penitenciário, Helena Guedes, explicou que a novidade para esta turma foi a utilização da plataforma digital Moodle para a disponibilidade do conteúdo teórico. “Isso significa economia de tempo e dinheiro para a execução do curso, uma vez que envolveria uma logística muito maior diante das distâncias entre a capital e o interior”, afirmou.

O curso envolveu atividades teóricas e práticas, sendo que a disciplina de didática de ensino com carga horária de 10 horas foi realizada a distância. Disciplinas como atendimento pré-hospitalar e sobrevivência policial foram ministradas presencialmente.

