População de oito cidades do Acre reelegem seus prefeitos para mais um mandato

A população de oito cidades do interior do Acre reelegeram neste domingo (15) seus prefeitos para mais quatro anos de mandato. O PT foi o partido que mais reelegeu seus quadros, com três gestões reconduzidas: Fernanda Hassem, em Brasiléia, Bira Vasconcelos, em Xapuri, e Isaac Lima, em Mâncio Lima.

O MDB garantiu a reeleição em duas cidades: Manoel Urbano, com Tanízio Sá, e Sena Madureira, com Mazinho Serafim. O mesmo acontece com o PP, com prefeitos que continuam no comando em Feijó (Kiefer Cavalcante) e Porto Acre (Bené Damasceno).

O PSD se mantém em Marechal Thaumaturgo com Isaac Piyaco.

Em duas cidades a população trocou de prefeito, mas manteve o partido. Cruzeiro do Sul é uma delas. O município elegeu Zequinha Lima (PP), que era vice-prefeito de Ilderlei Cordeiro, do mesmo partido. Eles tiveram o mandato cassado na metade do ano e foram substituídos pelo então presidente da Câmara, o também progressista Clodoaldo Rodrigues.

Já em Porto Walter, Zezinho Barbary, do MDB, sairá de cena em 31 de dezembro para dar lugar ao colega de partido Cesar Andrade, que foi eleito neste domingo (15).

Apenas dois candidatos a prefeito não se reelegeram: Zum (PSDB), de Assis Brasil, e Assis Moura (PP), de Santa Rosa do Purus.

