Prefeita se emociona com apoio de líderes de bairros: “Os adversários têm baixado muito o nível”

A prefeita Socorro Neri (PSB), que concorre ao segundo turno com o vice Eduardo Ribeiro (PDT), ganharam mais um reforço gigante para garantir a vitória no domingo (29). No Espaço Gold, os presidentes dos bairros de Rio Branco declararam apoio à reeleição da gestora.

“O apoio de vocês eu saberei honrar com muito trabalho, como tenho procurado fazer. Essa campanha não tem sido fácil, os adversários têm baixado muito o nível. Houve lugares que visitamos que perguntaram se era verdade que eu não tinha família e que eu era lésbica, nada contra as preferências, mas acho que eles deveriam ser mais honestos com o povo e não pregar a mentira para tentar ganhar a eleição”, disse Socorro Neri.

