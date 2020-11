Prefeitura entrega prêmios a 25 escolas de Rio Branco do concurso de redação

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenação de Educação Fiscal da Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta segunda-feira, 23, as entregas de prêmios de participação da 12ª edição Concurso de Redação de Educação de Saúde Fiscal. A programação das entregas iniciou nesta segunda-feira na escola Irmã Maria Gabriela Soares, localizada no bairro Preventório.

Este ano, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, a programação será diferente e a entrega dos prêmios às escolas participantes encerram na quinta-feira, 26, contemplando todas as regionais da capital. Os prêmios são suprimentos inerentes ao funcionamento da escola (data-shows, computadores, condicionadores de ar, impressoras).

“Todos os anos, realizamos o concurso de Educação Fiscal, mas esse ano devido à pandemia, o processo precisou ser diferente. As crianças participaram de forma remota e, neste primeiro momento, estamos entregando as premiações a cada escola participante. Incluindo as premiações que estavam pendentes”, explicou Vômea Maria de Araújo, secretária de Educação.

Consciência cidadã

“Temos 1.499 alunos matriculados no 4º ano, que são os alunos participantes do concurso. Este ano, o processo se deu de forma diferente devido à pandemia, mas ainda assim todas as 25 escolas participaram, classificando um aluno por escola. O resultado do trabalho dos pequenos alunos é gratificante. Eles realmente crescem aprendendo mais sobre cidadania”, ressaltou a professora Maria Célia Souza, coordenadora do Programa de Educação Fiscal.

O Programa de Educação Fiscal é realizado, anualmente, nas escolas da rede municipal de ensino, e finaliza com uma grande festa da cidadania, onde a prefeitura premia as melhores redações produzidas pelos pequenos alunos. Nesta 12ª edição o concurso tem por tema “Tributos e saúde pública e meu papel como cidadão”.

Ainda este ano, a prefeitura vai realizar a entrega da premiação aos alunos participantes do concurso e premiação em reconhecimento pelo empenho e dedicação do professor(a), coordenador pedagógico e diretor(a) – a exemplo de outras ações, sempre respeitando o protocolo de saúde para segurança de todos.

“Nós participamos da maravilhosa ação da Educação Fiscal em suas 12 edições, onde implantamos na escola a consciência cidadã. Nossos pequenos alunos passam a conhecer mais sobre seus direitos, seus deveres e a forma como os tributos são transformados em benefício para sociedade, e assim, passam a ter consciência do que é ser um cidadão” ressaltou a Mirlena Andrade, diretora da escola Irmã Maria Gabriela Soares.

