Prefeitura intensifica limpeza de córregos e galerias para prevenir alagamentos em Rio Branco

Com o propósito de evitar as alagações urbanas, durante o período de inverno amazônico, a Prefeitura de Rio Branco, via Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, está realizando um trabalho de limpeza em córregos, bocas de lobo e galerias da rede de drenagem nas margens dos igarapés, na capital acreana.

O principal objetivo deste trabalho, segundo Kellyton Carvalho, secretário de Zeladoria do Município, é dar fluidez das águas, nas vias, durante o período das chuvas e evitar que chegue dentro das residências. “A ação é preventiva”, observa.

Entre os trabalhos realizados pela Prefeitura está a coleta de entulhos que podem chegar ao leito dos igarapés e ocasionar alagamentos (enchentes), limpeza rotineira das bocas de lobo e de galerias, entre outros.

A recomendação do secretário, é que a população faça o descarte correto do lixo, não jogando dejetos nos rios ou nos bueiros. “É muito importante que as pessoas joguem o lixo no lugar correto. Se cada um fizer a sua parte, poderemos minimizar o problema das enchentes”, finalizou.

Nesta quarta-feira, 11, a Zeladoria executa ações em mais de 40 pontos simultaneamente. O trabalho consiste na limpeza de bairros, manutenção da iluminação pública e educação ambiental em várias frentes de serviço.

“Estamos intensificando essa limpeza dos córregos e igarapés, além da rede de drenagem no município de Rio Branco. Queremos minimizar ao máximo esses problemas que podem acontecer com a progressão das chuvas mais fortes. Hoje, por exemplo, estamos com ações no Igarapé Batista, no bairro da Paz e em outros 41 pontos”, ponderou Kellyton.

