Prefeitura moderniza iluminação, garante conforto e melhora segurança na Via Verde

O sistema de iluminação pública do anel viário de Rio Branco, está sendo modernizado pela atual gestão municipal – trecho da BR-364 – conhecido como Via Verde, que liga o posto corrente na Via Chico Mendes a terceira ponte, começou há três semanas e se encontra em fase de conclusão. Obra é realizada Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade.

Nessa etapa do projeto de modernização da iluminação pública da cidade autorizado pela prefeita Socorro Neri, o anel viário, além das novas luminárias, substituindo antigas lâmpadas de vapor de sódio pelas modernas, econômicas e eficientes luminárias de LED passou por recomposição do posteamento.

“A Via Verde está localizada na BR-364, rodovia federal de responsabilidade direta do DNIT, mas mesmo assim a prefeita orientou uma intervenção no local. Primeiro, fizemos reposteamento, muitos tinham sido danificados em acidentes automobilísticos. Também tivemos que fazer todo o cabeamento aéreo, visto que, o cabeamento lá era subterrâneo e foi todo furtado”, explicou Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria.

Socorro Neri, com muita sensibilidade, também solucionou a iluminação de todo o acesso ao aeroporto internacional. Com isso, as entradas e saídas da cidade estão iluminadas, limpas e condizente com a qualidade do serviço municipal.

Alexandre Wander, motorista de aplicativo, disse que há muito tempo tinha dificuldade de trabalhar com clientes na região da Via Verde devido a escuridão. “Hoje, a realidade é outra. Temos uma via bem iluminada, resultado de um trabalho importante da Prefeitura. Gostaria de agradecer e parabenizar a prefeita Socorro Neri”, destacou.

