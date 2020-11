Professor de Oxford reforça: Vacina poderá estar pronta no Natal

Andrew Pollard, líder das pesquisas realizadas pela Universidade de Oxford em busca de uma vacina contra o novo coronavírus, reitera que os resultados da fase final do ensaio clínico em curso deverão ser apresentados no final do ano, e que há “uma pequena hipótese da vacina” estar pronta no Natal.

As declarações do especialista britânico reforçam a opinião do colega e professor Adrian Hill, fundador ediretordo InstitutoJennerda Universidade de Oxford, que afirmou, na semana passada, que a vacina, desenvolvida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, será aprovada na época do Natal, podendo ser administrada de imediato a médicos e enfermeiros, além da população idosa ou doente, antes mesmo da conclusão do último ensaio clínico.

“Estou otimista que possamos alcançar esse ponto antes do fim deste ano”, disse o cientista, citado pela agência Reuters.

Atualmente, a vacina de Oxford está na Fase III dos ensaios clínicos integrados por mais de 20 mil voluntários oriundos do Reino Unido, Brasil,Áfricado Sul e do Japão.

A vacina, chamada pela comunidade científica de ChAdOx1nCoV-19, é concebida com uma variante enfraquecida do vírus de um tipo de gripe que causainfecçõesnos chimpanzés, e que foi geneticamente alterada de forma a funcionar com segurança e eficazmente no organismo dos seres humanos.

