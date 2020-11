Projeto Donn Solidário, polêmicas das músicas dos Detonautas e mais na coluna do Moisés

O casal de advogados Nina Gadelha e Jorge Eduardo (foto) estão mais felizes do que nunca. Motivo? Eles estão grávidos do primeiro filho. Pelo Instagram, o futuro papai anunciou a novidade. A coluna deseja muita saúde para toda a família!

Fase de mudanças na vida de Rachel Moreira. A jornalista e advogada deixou Rio Branco para morar na capital do país, ela aceitou o convite do deputado federal Léo de Brito (PT) para ser sua chefe de gabinete. Sucesso!



Jornalista Simone Chalub deu rasante de duas semanas na terrinha para matar a saudade da família e amigos. Na última segunda-feira (23) zarpou para Três Coroas (RS), cidade onde reside atualmente. Na foto, a tinca de amiga-irmãs, em momento de muito carinho, Robertha Moura, Simone e Nara Karoline.Hoje é dia de parabenizar a bela Tehani Telles pela chegada da idade nova. Todos os anos a empresária elege um lugar diferente para celebrar a data especial, este ano a cidade escolhida é a paradisíaca Caponga, cidade praiana do Ceará. Domingo (22) ela desembarcou lá com uma turma de amigas de vários cantos do país. Do Acre estão Lidiane Moraes e Paula Dossa.Vida longa, felicidade e muita saúde para os queridíssimos Eliezer Silva e Mercedes Barbosa que celebraram seus aniversários nos dias 18 e 21, respectivamente. A data foi festejada em grande estilo, com um animado Drive Thru surpresa, na porta da casa do casal, organizada por um grupo de amigos, já que em tempos de isolamento social, não seria possível fazer uma festa como tradicionalmente acontece.Levantamento feito pela GloboNews, com base em dados colhidos junto às secretarias estaduais de Saúde, mostra que os casos de Covid-19 entre grávidas aumentaram 345% no Brasil em quase três meses. No mesmo período, cresceu 43% o número de mortes de gestantes causadas pelo coronavírus.

***Muitos desses casos podem ter relação direta com a necessidade que muitas dessas mulheres têm de trabalhar fora mesmo estando grávidas em plena pandemia. O Projeto de Lei 3932/2020, de autoria da líder do PCdoB na Câmara, deputada Perpétua Almeida (AC) — com o apoio das colegas de bancada Jandira Feghali (RJ), Professora Marcivania (AP), Alice Portugal (BA) e deputadas de outras legendas —, é uma iniciativa que pode contribuir sobremaneira para a redução desses casos.

*** O projeto foi aprovado na Câmara no dia 26 de agosto e remetido logo depois para apreciação do Senado em regime de urgência. Segundo o site do Senado, no entanto, o projeto está na Secretaria Legislativa da Casa desde o dia 27 de agosto, motivo pelo qual Perpétua chama atenção para a necessidade de acelerar o processo de votação e de buscar sua aprovação a fim de contribuir para a proteção das nossas gestantes. (fonte: Portal PCdoB) Já faz algum tempo que cuidar do visual deixou de ser uma preocupação apenas das mulheres. Cada vez mais homens estão em busca de produtos e serviços ligados à aparência, visando também a saúde e qualidade de vida. Para atender um público cada vez mais exigente, há 05 anos nasceu em Rio Branco, a Donn Barbearia, tornando uma referência no setor. *** A Donn ganha destaque na cidade justamente por isso, já que trabalha com uma equipe de alto nível (foto), oferecendo também um ambiente descontraído, onde os clientes podem ficar à vontade e relaxar, se divertir e fazer novas amizades. São 05 anos de inúmeras historias, mais de 40.000 atendimentos, de mais 3.000 crianças atendidas através do projeto Donn Solidário. Parabéns, Rodrigo Pires e Lucas Costas pelos 05 anos de sucesso! O registro fotográfico é de Daniel Cruz.

Após o lançamento dos sucessos “Micheque” e “Mala Cheia”, a banda Detonautas está se preparando para a próxima faixa, que pretende alfinetar o governo atual do Brasil. A nova canção recebeu o nome de “Kit Gay” e a foto de lançamento está dando o que falar.

***O vocalista Tico Santo Cruz resolveu aparecer na divulgação do clipe totalmente pelado, utilizando apenas uma meia para cobrir o seu pênis. “Com vocês a gente leva o Rock ao top 50 novamente”, publicou o músico em seu Facebook.

11º Prêmio de Jornalismo do MPAC

Encerram no dia 30 de novembro as inscrições do 11º Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), nesta edição o tema é: “O papel do Ministério Público do Acre no combate ao coronavírus”. Este ano o prêmio será realizado no formato virtual, em razão da pandemia do coronavírus. A ficha de inscrição e regulamento do concurso podem ser acessadas no site: premiodejornalismo.mpac.mp.br.

Natto Bistrô e Café

O Natto Bistrô e Café está de endereço novo. O espaço acaba de reabri na Galeria Espaço Village (próximo ao CCAA). O endereço muda, mas o padrão excelência de qualidade continua e com um cardápio novo de dar água na boca. O espaço funciona das 11h às 19h.

