PSDB diz que não busca aliança com o PT em 2ª turno na Capital: “Trabalha com mentiras”

Após a declaração do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, que interlocutores dos candidatos Minoru Kinpara (PSDB), Socorro Neri (PSB), Roberto Duarte (MDB) e Tião Bocalom (PP) procuraram o partido para negociar acordo diante de um eventual segundo turno, os tucanos emitiram uma nota de repúdio sobre o assunto, neste sábado (7).

A sigla diz que as informações ditas pelo militante são inverídicas.

“Dando sequência ao modo operante do PT que é trabalhar com a mentira, o petista diz que o PSDB o procurou para um possível apoio no segundo turno, sabendo que seu partido está fora do processo Cesário busca confundir o eleitorado rio-branquense, o que nos gera estranheza e a indagação de qual o real motivo desta inverdade”, diz um trecho.

“Em nenhum momento nossos líderes buscaram se quer uma conversa numa parada de ônibus com o PT e seu presidente, quem dirá a respeito de uma aliança no segundo turno”, continua.

Leia na íntegra.

NOTA DE REPUDIO

As executivas estadual e municipal do PSDB vêm à público repudiar veemente as afirmações inverídicas do presidente Estadual do PT, Cesário Braga, vinculadas na última desta quinta-feira, nos principais meios de comunicação do estado.

Dando sequência ao modo operante do PT que é trabalhar com a mentira, o petista diz que o PSDB o procurou para um possível apoio no segundo turno, sabendo que seu partido está fora do processo Cesário busca confundir o eleitorado rio-branquense, o que nos gera estranheza e a indagação de qual o real motivo desta inverdade.

Em nenhum momento nossos líderes buscaram se quer uma conversa numa parada de ônibus com o PT e seu presidente, quem dirá a respeito de uma aliança no segundo turno.

Não podemos falar pelos demais partidos, apesar de que alguns candidatos já terem afirmado publicamente terem o interesse no PT em seu palanque, em um eventual segundo turno.

Seguimos firmes no projeto Minoru e Celestino, que tem sido muitíssimo bem recebido em todos os quatros cantos da cidade.

Alberto Furtado Mário Paiva

Secretário executivo do PSDB Presidente Municipal

