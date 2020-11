Putin diz que ainda não está pronto para reconhecer vitória de Biden

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que está preparado para trabalhar com qualquer líder dos Estados Unidos, mas ainda não está pronto para reconhecer a vitória do democrata Joe Biden. Putin é um dos poucos líderes mundiais que ainda não parabenizaram o ex-vice por sua eleição, mesmo após o resultado nacional ter sido projetado há mais de duas semanas pela imprensa americana.

— Trabalharemos com qualquer pessoa que tenha a confiança do povo americano — disse Putin na TV estatal russa no domingo. — Mas essa confiança só pode ser dada a um candidato cuja vitória tenha sido reconhecida pelo partido adversário, ou depois que os resultados forem confirmados de forma legítima e legal.

Esse foi o principal comentário sobre as eleições americanas feito pelo presidente russo e segue o posicionamento já anunciado pelo Kremlin. Em comparação, em 2016, quando Donald Trump foi eleito, Putin levou poucas horas para parabenizá-lo.

A Rússia, que é acusada pelas agências de inteligência americanas de intervir em 2016 para ajudar a eleger Trump, teme que no governo Biden haja um aumento na pressão com sanções dos Estados Unidos devido às violações dos direitos humanos no país.

Putin descreveu a decisão do Kremlin de não parabenizar Biden como “uma formalidade” sem segundas intenções. Quando questionado se a mudança poderia prejudicar as relações EUA-Rússia, ele disse:

— Não há nada a prejudicar, elas já estão arruinadas. [Capa: Alexey Nikolsky/AFP]

