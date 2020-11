Quadrilha especializada em roubo de veículos que agia no Quinari e Capixaba é presa

A Policia Civil do Acre, por meio das delegacias dos municípios de Capixaba e Senador Guiomard, com apoio do Departamento de Policia Civil da Capital e do Interior (DPCI) e do Núcleo de Capturas da Policia Civil (NECAP), deram cumprimento a três mandados de prisão e um de internação na manhã desta sexta-feira, 06, em desfavor de membros de uma quadrilha que agia no cometimento de roubo de veículos (carros, caminhões, motocicletas) na região.

O trabalho investigativo dos agentes possibilitou a identificação dos autores que já possuem diversas passagens pela policia pelo cometimento de vários delitos relacionados. Os investigados foram presos no município de Capixaba, distante da capital, 76 km, região em que os acusados praticavam a maioria de seus crimes.

No cumprimento dos mandados os agentes ainda recuperaram duas motocicletas, um caminhão baú. Dois integrantes da quadrilha já haviam sido presos há cerca de 1 mês.

Os outros quatro acusados, que fazem parte do mesmo grupo criminoso, são responsáveis pela autoria do assalto ocorrido dia 29/09/2020 no Rancho Vô Nego no Município de Senador Guiomard. Na ocasião, 06 indivíduos invadiram a residência, renderam a família e subtraíram 04 veículos sendo 02 Toyota Hilux, 01 Amarok, e 01 Etios, além de diversos pertences de valor.

A apuração dos fatos apontou que na noite do assalto uma das vítimas foi abandonada dentro de um dos veículos (Etios) na Villa Acre no Município de Rio Branco, e em seguida iniciou-se as investigações pelas Delegacias de Senador Guiomard e Capixaba.

No decorrer das investigações foi recuperado uma caminhonete Amarok. A investigação apontou também que a quadrilha agia na pratica de assaltos e furtos, especificamente nos municípios de Rio Branco, Bujari e Boca do Acre/AM. O modus operandi da quadrilha tinha como principal objetivo o roubo de veículos a ser repassados para o país vizinho Bolívia pela fronteira do município de Capixaba e possivelmente negociados em troca de entorpecentes.

A Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar outros elementos que fazem parte da mesma quadrilha de “puxadores de veículos” e identificar outros delitos que os envolvidos tenham participado.

