Quatro são detidos traficando maconha e cocaína no interior do Acre

O monitorado por tornozeleira eletrônica José Nerto se Araújo Oliveira, 24 anos, Raimundo Sena da Silva, 18, e Lucas Gomes Furtado, 23, foram presos, e um menor de 14 anos foi apreendido, na noite de sábado (28).

O grupo estava em um beco no final da Avenida Antônio Frota, no bairro Cohab, no município de Tarauacá, no interior do Acre. Eles são acusados de tráfico de drogas, formação de quadrilha e corrupção de menor.

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá, através do Grupo Tático, foram acionados para atender uma denúncia anônima, que dizia que uma residência no beco denunciado estava sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

A guarnição foi até o local indicado e encontrou várias pessoas na frente da casa. Ao visualizarem a chegada da viatura, os acusados correram para dentro do quintal, mas foram detidos pelos PMs.

Dentro da residência, os militares encontraram o monitorado Nerto e deram ordem para que ele saísse da casa. Os PMs informara que acusado demorou para obedecer a ordem, pois tentava se livrar das drogas.

A tentativa foi frustrada pelos policiais, que acabaram encontrando 4 tabletes de maconha e uma barra também de maconha de 70 gramas. No quintal foi encontrado um vaso que escondia mais 56 trouxinhas de cocaína, 1 barra de maconha de 54 gramas e 23 trouxinhas de cocaína e R$ 168 em espécie.

Diante dos fatos, o quarteto foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Tarauacá, para os procedimentos cabíveis.

O grupo Tático do 7° Batalhão da Polícia Militar vem realizando diversas apreensões de drogas no município de Tarauacá, combatendo de frente a criminalidade e enfraquecendo o tráfico de drogas na região.

