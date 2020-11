Giovanni Acioly tem morte cerebral confirmada: “Encontrou a mãe”, diz pai

Raimundo Accioly lamentou a morte do filho por meio de uma postagem no Facebook

A equipe médica do Pronto-Socorro de Rio Branco confirmou, na noite de quarta-feira (4), a morte encefálica do músico e radialista Giovanni Acioly, que estava internado após sofrer um acidente de trânsito na cidade de Tarauacá, no último domingo (1).

Raimundo Accioly lamentou a morte do filho por meio de uma postagem no Facebook. “Nesse momento ele chegou ao céu, onde encontrou sua mãe o esperando junto com Deus. O céu, nesse instante, está em festa com a contagiante alegria do meu GG”.

Sobre o acidente

Giovanni Acioly sofreu um grave acidente de trânsito no domingo (1). O carro que dirigia, modelo Ecosport, ficou parcialmente destruído depois que o músico e radialista bateu e entrou na traseira de uma carreta, que estava estacionada em via pública.

Para que o transporte fosse feito de UTI aérea até Rio Branco, os médicos precisaram estabilizar o quadro de saúde do paciente, que estava sedado e respirava com ajuda de aparelhos. Isso só foi possível no feriado de Finados (2).

Na terça (3), o estado de saúde ainda era considerado de extrema gravidade. Devido ao trauma sofrido na cabeça, ele permanecia em coma e com um inchaço no cérebro. Porém, os exames não constataram fraturas nos ossos ou comprometimento dos órgãos vitais.

Nesse período, várias pessoas de Tarauacá e de Rio Branco, onde o radialista havia trabalhado, se solidarizam com a família e fizeram correntes de oração para pedir o restabelecimento da vítima. Mas Giovanni Acioly não resistiu e nos deixou nesta quarta.

