Recontagem de votos em Wisconsin confirma a vitória de Biden sobre Trump

Portanto, depois que o condado de Milwaukee concluiu a contagem na sexta-feira e o condado de Dane terminou neste domingo, houve pouca mudança no resultado das mais de 800 mil cédulas.

A campanha de reeleição de Donald Trump pagou US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões) para que haja uma recontagem em dois condados do estado de Wisconsin, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira (18).

Segundo o texto, os condados de Milwaukee e Dane foram os locais onde houve as “piores irregularidades”, apesar de não haver provas disso.