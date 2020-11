Rede Globo cancela especial de fim de ano do rei Roberto Carlos

Mais uma alteração é feita no especial de fim de ano da Rede Globo. Depois da notícia sobre a participação do ator e humorista Paulo Gustavo na programação, o tradicional show do cantor Roberto Carlos, que simboliza a chegada das festas do Natal e ano novo, foi cancelado por causa da pandemia.

Para substituir, a emissora decidiu exibir, em 22 de dezembro, uma apresentação do rei Roberto de 2011, em Jerusalém. De acordo com Carla Bittencourt, colunista do jornal Extra, outras versões de shows de Roberto Carlos realizados em estúdios, por causa do novo coronavírus, aconteceram neste ano. Por isso, exibir novamente uma apresentação antiga pareceu a melhor escolha. Será a primeira reprise de Roberto Carlos – Emoções em Jerusalém desde o ano no qual ocorreu.

Contudo, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim, o rei deve gravar uma saudação especial para os fãs. Esta não é a primeira vez que os telespectadores ficam sem o show de Roberto Carlos. Em 1999, o cantor não gravou o programa devido a morte da esposa, Maria Rita, em 24 de novembro daquele ano. Ela lutou contra um câncer, mas não resistiu.

Nos primeiros meses da pandemia, a equipe de Roberto Carlos sinalizou que adiaria o projeto Emoções em Alto Mar em 2021, show que o cantor costuma promover em um transatlântico. Além disso, o Rei realizou uma “live” em maio para homenagear as mulheres no Dia das Mães.

Fim de ano na Rede Globo

Outra atração característica desta época do ano da Rede Globo, a premiação ‘Melhores do ano’, do Domingão do Faustão, também só voltaria ao ar em 2021. Isso porque muitas novelas pararam de ser gravadas e a TV Globo está transmitindo reprise de outras antigas. Por isso, como houve pouco trabalho inédito na emissora, a produção do programa concluiu que não haveria indicados o suficiente neste ano.

A grade de fim de ano da emissora carioca, que agora não conta mais com transmissão ao vivo de Roberto Carlos, tem na programação a presença de humoristas como, por exemplo, Marcelo Adnet, Caito Mainier, Welder Rodrigues, Antonio Fragoso, entre outros. Além de edições do Caldeirão do Huck, séries de natal e também a exibição do filme Divertidamente. [Capa: Estevam Avellar/Globo]

