Reeleito, Hildon diz que será prefeito de todos os portovelhenses e promete investir em saneamento básico

“Nós vamos continuar com investimentos pesados e intensivos na infraestrutura de Porto Velho, que demanda muito investimento e muito trabalho a ser feito. Temos um desafio especial, que é o saneamento básico e abastecimento de água. Estamos na iminência de iniciar o processo licitatório da água e do esgoto. As três maiores empresas de saneamento vieram aqui na capital, realizaram estudos e a partir desse momento vamos avançar nesse processo licitatório”, revelou.

O empresário e ex-promotor Hildon Chaves, do PSDB, foi reeleito prefeito de Porto Velho em votação do segundo turno neste domingo (29). O vice eleito é Maurício Carvalho, do mesmo partido. O resultado foi confirmado com 95,25% das urnas apuradas às 17h41.