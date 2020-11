Resultado dos jogos desta quarta-feira no campeonato espanhol

O domínio do Real Madrid e do Barcelona no futebol europeu não é um indicador de superioridade geral

O Campeonato Espanhol é o torneio número dois entre os campeonatos nacionais europeus. É inferior em popularidade e desempenho financeiro ao da Premier League inglesa, mas é aqui que jogam dois dos clubes mais populares do mundo — Real Madrid e Barcelona. E os resultado jogos de ontem na Champions League dos últimos anos dão muitos motivos para polêmica: é realmente a Premier League a liga mais forte do mundo?

Nem é preciso dizer que se as últimas cinco finais da Liga dos Campeões foram vencidas pelo representante do Exemplo espanhol — uma vez do Barcelona e quatro do Real, inclusive seguidas. Duas vezes no mesmo período, o Atlético de Madrid disputou a final do Campeonato Espanhol. Agora, a receita sazonal de Exemplos de direitos de TV ultrapassou um bilhão e, em termos de taxa de crescimento, está à frente da Premier League neste indicador, embora não seja capaz de recuperar a diferença nos próximos anos. Aqui você encontra todas as novidades sobre resultado jogos de ontem.

O domínio do Real Madrid e do Barcelona no futebol europeu não é um indicador de superioridade geral. Exemplos? Talvez. Mas a Liga Europa também é dominada por clubes espanhóis. Nos últimos sete anos, o torneio foi vencido duas vezes pelo Atlético de Madrid e três vezes pelo Sevilla.

Tabela do campeonato espanhol — quem domina os títulos

É claro que este é o Real e o Barcelona. Mas qual é a diferença entre eles no campeonato e quem os segue?

Real Madrid – 33 títulos

Barcelona – 25

Atlético de Madrid – 10

Athletic Bilbao – 8

Valência – 6

Real Sociedad – 2a

Deportivo La Coruña – 1

Sevilha – 1

Betis – 1

Há dez anos, a vantagem do Real do Barcelona em títulos era impressionante, mas agora os catalães reduziram a diferença para oito e, se a tendência não mudar nos próximos dez anos, eles terão todas as chances de se aproximar e contornar seu pior inimigo. Aqui poderá ficar a par de todas as novidades do mundo tabela do campeonato espanhol.

Em geral, a Espanha teve muito poucos campeões na história — apenas dez. E a maioria das pessoas se lembra bem apenas das vitórias de cinco deles — exceto por dois gigantes, que são Valência, Atlético e Deportivo. O Betis, por exemplo, ganhou o campeonato ainda antes da Segunda Guerra Mundial, o Sevilla logo depois. A Real Sociedad tinha ouro em 1981 e 1982. O Athletic Bilbao tem oito títulos, mas o último remonta a 1984. Se quiser saber mais novidades sobre a tabela do campeonato espanhol, acesse nosso site.

