Ribamar Trindade deve ser empossado como conselheiro do TCE nesta sexta-feira 

O atual chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, deve ser empossado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), nesta sexta-feira (27), pelo presidente suprema corte, conselheiro Cristóvão Messias, nesta sexta-feira (27).

De acordo com o apurado e divulgado na imprensa local, o regimento interno do TCE tem um prazo legal de 30 dias para posse, após a nomeação do chefe do executivo acreano, governador Gladson Cameli.

PUBLICIDADE

Trindade foi aprovado por unanimidade em sabatina promovida pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Em seguida, o governador Gladson Cameli publicou sua nomeação em edição extra no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários