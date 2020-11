Rio Acre está 6 metros mais raso que em novembro do ano passado, diz Bombeiros

Levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que o nível do Rio Acre nesta quinta-feira (26) está mais de 6 metros abaixo do registrado no dia 26 de novembro de 2019. Neste ano, o manancial apresentou 1,63 metro contra 7,82 metros no ano passado.

Segundo a corporação, o dado alarmante é por conta do baixo índice de chuvas na região. O mês de novembro foi o menos chuvoso dos últimos três anos e não há previsão de chuvas volumosas para os próximos dias no Acre.

Para efeitos de comparação, a média de chuva para o mês é de 200 milímetros. Neste ano, novembro teve apenas 32 milímetros e precipitação.

(Com informações do G1/AC)

