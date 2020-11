Rio Branco conquista empate heroico contra o Galvez: 1 a 1

Rio Branco conquistou neste sábado (7), na Arena Acreana, no clássico local pelo Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, um empate heroico diante do Imperador Galvez por 1 a 1,

Com 15 jogadores e mais o treinador Walter Amaral acometidos pelo vírus da covid-19, o Rio Branco conquistou neste sábado (7), na Arena Acreana, no clássico local pelo Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, um empate heroico diante do Imperador Galvez por 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada da competição. O Rio Branco saiu na frente do placar com gol do estreante Mário, aos 3 minutos da etapa complementar. O Imperador Galvez pressionou e conseguiu o empate com o atacante Erick, aos 41 minutos.

Na próxima rodada, o Imperador Galvez visita o Vilhenense-RO. Foto/Manoel Façanha.

Jogadores do Rio Branco fizeram homenagem ao torcedor Cartolinha. Foto/Manoel Façanha.

Rio Branco x Galvez. Da esquerda para a direita: Rener Santos, Weverton, Daniel Victo, Mumu e Fábio Nascimento. Foto/Manoel Façanha.

Como fica

Com o resultado, o Rio Branco manteve a quarta colocação com 18 pontos, um ponto a menos que o Fast Club-AM, terceiro colocado, e quatro pontos de “gordura” para o Independente-PA, quinto na tabela de classificação. O Galvez, com o ponto somando, chegou aos mesmos 20 pontos do Bragantino-PA, mas perde a liderança da chave nos critérios técnicos.

Próximos jogos

O Estrelão retorna a campo na próxima sexta-feira (13), na Arena Acreana, para encarar o Atlético-AC, às 16h. Por outro lado, o Galvez visita o Vilhenense-RO, em jogo marcado também para a sexta-feira (13), a partir das 14h, no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO).

Resumo

O lateral Alfredo corta cruzamento na área do Imperador Galvez. Foto/Manoel Façanha.

Com um time cheio de reservas, o Rio Branco iniciou a partida com intensidade e buscando o gol. O atacante Vandinho entrou em velocidade pela direita e chutou para a defesa do goleiro Miller. No entanto, o assistente Fábio Nascimento já havia marcado irregularidade no lance.

O atacante estrelado Vandinho entra pela direita e finaliza para a defesa do goleiro Miller. Foto/Manoel Façanha.

Sonolento no jogo, o Imperador respondeu aos 11 minutos. Mumu errou na saída de bola e o grandalhão Wanderson quase marca, mas finalizou o lance em cima do goleiro Ramon. Um minuto depois, o Estrelão criou outra boa oportunidade de gol com Vandinho. O atacante estrelado entrou na área imperialista e finalizou para a boa defesa do goleiro Miller.

O lateral direito imperialista Renato teve muito trabalho no primeiro tempo. Foto/Manoel Façanha.

Com o Galvez errando muito, o Rio Branco chegou ao ataque com Guilherme Campana. O meia entrou na defesa imperialista e finalizou, mas o goleiro Miller fez outra boa defesa na partida. O Rio Branco era melhor no jogo e, após jogada entre Vandinho e Campana, o segundo finalizou, mas a bola desviou na defesa do Imperador, aos 23 minutos.

Com meia hora de partida o Galvez então consegui equilibrar as ações e quase abriu o placar aos 32 minutos. O zagueiro estrelado Cásio falhou e Daniego ficou com a bola. O atacante imperialista avançou entre a defesa, mas finalizou fraco para a defesa do goleiro Ramon.

Gols

Na volta do intervalo, o Rio Branco-AC encontrou o gol nos primeiros minutos. Guilherme Campana desviou assistência para o meio da área e o estreante Mário, livre de marcação, testou para as redes do campeão acreano.

O estreante atacante Mário abre o placar do jogo a favor do Estrelão. Foto/Manoel Façanha.

O atacante Mário fez estreia com gol com a camisa do Rio Branco. Foto/Manoel Façanha.

Com o placar adverso, o Imperador respondeu aos 12 minutos, numa finalização do lateral esquerdo Alfredo para a boa defesa de Ramon. Com o Rio Branco mais retraído, o Galvez passou a buscar o empate de forma mais incisiva. Numa sobra de bola na grande área, Felipinho invadiu a área, mas desperdiçou grande chance do empate ao chutar a bola sobre o gol de Ramon, aos 26 minutos.

Numa assistência de Guilherme Campana, aos 31 minutos, o Rio Branco teve chance de ampliar a vantagem com Vandinho, mas o atacante estrelado, sozinho na grande área, demorou na finalização e foi desarmado.

Três minutos depois, o goleiro Ramon evitou o empate do Imperador Galvez. O arqueiro salvou à queima roupa cabeceio do zagueiro Weverton, após escanteio. Na sobra, Jô testou para o gol, mas Ramon salvou sensacionalmente.

O empate do Imperador estava maduro e, aos 41 minutos, após assistência de Felipinho, o atacante Erick escorou a bola para o fundo das redes do Estrelão. Placar final: Rio Branco 1 x 1 Galvez.

