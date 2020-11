Rio Branco é a capital com maior sinal de possível crescimento de casos de SRAG

Estudo da Fiocruz coloca a capital acreana com probabilidade de aumento de 95% dos casos

Um estudo da Fiocruz, presente no Boletim InfoGripe, diz que Rio Branco é a capital com maior sinal de possível crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A probabilidade de aumento é superior a 95% na tendência de seis semanas.

Em todo o Brasil, 97,7% dos casos de SRAG estiveram, até o dia 16 de novembro, relacionados ao coronavírus, enquanto que 0,4% são de vírus sincicial respiratório e 0,6% de gripe comum.

PUBLICIDADE

No Acre, Rio Branco lidera o número de casos, com mais de 14 mil, e o de óbitos, com 444.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários