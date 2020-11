Rio Branco e outras 10 cidades estão no limite da faixa amarela e podem regredir

Regional de saúde do Baixo Acre/Purus está com nota 10 na classificação do nível de risco

Apesar da piora em diversos índices, entre eles o de novos casos de covid-19 e ocupação de leitos clínicos, a regional de saúde do Baixo Acre/Purus, onde está situada Rio Branco, permaneceu na bandeira amarela (fase de Atenção) no anúncio da classificação do nível de risco desta sexta-feira (13).

Na regional também foram registrados aumentos nos índices de notificação por síndrome gripal (52%) e internações por síndrome respiratória aguda grave (50%), além da piora do isolamento social. Por outro lado, o número de óbitos ficou estável e a ocupação de leitos de UTI teve redução de 6%.

Esse quadro fez com que a nota obtida pela regional fosse 10. A partir de 11, as cidades já estão automaticamente na bandeira laranja, a exemplo do que aconteceu na regional do Juruá/Tarauacá-Envira, que fechou a análise com 14 pontos, já bem próxima da faixa vermelha (15 ou mais).

Com a permanência na amarela, a capital e as cidades de Bujari, Acrelândia, Capixaba, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Sena Madureira, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manuel Urbano completarão quatro meses ininterruptos nessa faixa.

O período analisado compreende as duas últimas semanas, entre 25 de outubro e 7 de novembro.

