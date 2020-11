Rio Branco tem seis jogadores com covid-19

O Rio Branco FC é mais um clube brasileiro a ser atingido por surto de Covid-19. O primeiro caso no clube foi do meia Felipe, mas na semana passada, antes da equipe encarar o Vilhenense-RO, outros dois jogadores do clube também testaram positivo para o novo coronavírus: Mumu (zagueiro) e Vandinho. Os dois jogadores cumpriram quarentena e não embarcaram para o jogo contra o clube rondoniense.

Na terça-feira (3), no CT do José de Melo, antes do treino visando o início da preparação para o confronto contra o Galvez, alguns atletas reclamaram de mal estar. Na quarta-feira, os jogadores realizaram teste para covid-19. O resultado saiu nesta quinta-feira (5) e os atletas Wallinson (zagueiro), Bruce (lateral-esquerdo) William e Valdimar (volantes), Ângelo (meia) e Cassiano (atacante) testaram positivo para o novo coronavírus. O sexteto ficará em quarentena e não participa da partida deste sábado contra o Galvez.

Por outro lado, o técnico Walter Clay terá a sua disposição o retorno de quatro jogadores. Os dois primeiros são os jogadores Vandinho e Mumu. Os atletas testaram positivo semana passada para o novo coronavírus, mas estão recuperados e ficam à disposição da comissão técnica estrelada. Outros dois jogadores aptos para o clássico dizem respeito a dupla Guilherme Campana e Ramon. O primeiro cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Vilhenense-RO. Já o segundo está recuperado de um problema muscular.

Quarto colocado na classificação do Grupo 1, o Rio Branco soma 17 pontos ganhos, seis pontos a mais que o Independente-PA, quinto colocado. Conforme a tabela de jogos, o Estrelão terá uma sequência de três jogos em casa para consolidar sua classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Veja os confrontos Galvez (11ª rodada), Atlético-AC (12º rodada) e Fast-AM (13ª rodada).

