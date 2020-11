Rose Miriam sofre derrota na Justiça contra Leão Lobo e é condenada

Rose Miriam Di Matteo foi derrotada , mais uma vez, na Justiça contra Leão Lobo. A “viúva de Gugu” protocolou a ação devido aos comentários feitos pelo jornalista no extinto “Fofocalizando”, do SBT.

A médica pediu R$ 50 mil de indenização, mas a justiça a condenou a pagar R$ 5 pelas custas processuais.

Essa é a segunda derrota de Rose para Leão Lobo . Em abril, um processo criminal aberto pela médica também foi indeferido pela Justiça.

A defesa de Rose acredita que o jornalista excedeu o caráter jornalístico e desmoralizou sua cliente. A Justiça, no entanto, não interpretou assim.

Em uma das reportagens, o apresentador debatia com os colegas de elenco o fato de Rose querer ter reconhecimento de união estável.

“Primeiro: ela assinou quando foi lido o testamento, ela assinou concordando com tudo. Agora ela volta e vem com essa história? Quer uma parte na herança. Ela sabia que ele não deixaria para ela. Eu tenho certeza disso”, disse o jornalista.

Vitorioso, Leão Lobo não precisou arcar com nada. Por conta das negativas, Rose Miriam foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ou seja, R$ 5 mil.

