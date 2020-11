Saiba o que os candidatos planejam para Infraestrutura, Mobilidade e Transporte Público

Série com as melhores ideias dos candidatos será publicada diariamente até este sábado

Para ajudar o eleitor a votar consciente, o ContilNet dá continuidade a uma série de conteúdos informativos sobre as principais propostas dos candidatos ao segundo turno das Eleições para a prefeitura de Rio Branco.

Ao todo, seis matérias trarão as melhores ideias de Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) para 12 eixos de atuação. Serão dois conteúdos diários, um pela manhã e outro pela tarde, com publicação até sábado (28), véspera do pleito.

Cinco propostas de cada eixo foram tiradas diretamente do plano de governo de ambos os pleiteantes. A série teve início na manhã na quinta-feira (26) com #1 Educação + Saúde, #2 Cultura + Esporte e Lazer, #3 Assistência Social + Moradia e #4 Economia + Turismo.

INFRAESTRUTURA

Tião Bocalom:

– Programa de tratamento de água;

– Programa de Iluminação para o Homem do Campo;

– Implementar o Programa de Recuperação da Malha Viária – Reabilitação asfáltica dos principais eixos viários da cidade;

– Projeto para a implantação da Central de Triagem de Resíduos da Construção Civil e triturador de madeira;

– Implantar programa de coleta seletiva e ampliação do Aterro Sanitário Municipal.

“Ninguém vai fazer projetos mirabolantes, vamos fazer projetos que custe o mais barato possível, mas que seja verdadeiro. Onde não der pra por assalto, põe piçarra, pelo menos, a população vai andar em cima da piçarra e que onde a gente consertar um buraco no asfalto, que esse conserto não precise ser feito daqui 60 dias de novo. O que a gente precisa é usar as tecnologias e ser também muito correto com o uso do dinheiro público”.

Socorro Neri:

– Ampliar a construção e manutenção de equipamentos públicos de esporte, lazer e academias populares, melhorando as condições de acessibilidade;

– Ampliar o programa de manutenção e construção de calçadas, garantindo segurança e acessibilidade;

– Ampliar as ações de pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais;

– Implantar uma rede parklets em áreas estratégicas, a fim de criar espaços de lazer e convívio;

– Reutilizar áreas abandonadas ou socialmente degradadas, por meio da implantação de projetos comunitários como estratégia de geração de renda ou uso social.

“Há um conjunto de propostas tanto de realizarmos binário como duplicação de avenidas e ruas com mais fluxo, tanto instalarmos e implantarmos novos terminais de integração, modificando o sistema de transporte coletivo que hoje é chamado o sistema radial para o sistema tronco alimentado que já implantamos em dois terminais de integração. São ações, portanto, que vão nos ajudar a melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade, garantindo mais conforto fluidez e segurança aos cidadão”

MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO

Tião Bocalom:

– Programa de abertura, recuperação e pavimentação de estradas vicinais;

– Construção de novos terminais de integração de transporte coletivo;

– Implantação de aplicativo para celular com informações de horários, itinerários e rotas do transporte coletivo;

– Implantação de novos abrigos de passageiros de ônibus e manutenção de paradas;

– Conclusão das adequações de acessibilidade da frota.

Socorro Neri:

– Implantar corredores inteligentes para transporte rápido de coletivos, que reduzam os tempos de deslocamento;

– Promover a diversificação das alternativas de mobilidade integrando diversos modais;

– Implantar Programa de Redução de Acidentes, em parceria com as áreas de educação e saúde e com apoio da iniciativa privada;

– Implantar novos terminais de integração em pontos estratégicos da Cidade (Calafate e Segundo Distrito);

– Ampliar a quantidade de ciclovias/ciclofaixas, integrando, modernizando e revitalizando a malha cicloviária existente.

