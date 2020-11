Saiba o que os políticos no Acre comentaram a respeito da vitória de Bocalom

Marcio Bittar (MBD) foi um dos primeiros, que logo ao final do primeiro turno já decidiu apoiar Bocalom

Tião Bocalom saiu vitorioso na disputa pela Prefeitura de Rio Branco neste domingo (29), com 104.746 votos votos (62,93%), contra 61.702 votos (37,07%) da atual prefeita Socorro Neri (PSB).

Nas redes sociais, as comemorações são diversas. Políticos e outras autoridades acreanas parabenizaram o progressista pela grande conquista no 2º turno.

O senador Marcio Bittar (MBD) foi um dos primeiros: “Bocalom fez por merecer. Estou feliz e motivado. Conte comigo, parceiro! Grato, Rio Branco!”.

A senadora Mailza Gomes, também do Progressista, disse que Rio Branco está em boas mãos: “O povo de Rio Branco escolheu o prefeito de verdade! Bocalom e Marfisa, Deus abençoe a gestão de vocês na nossa capital. Rio Branco agora nas mãos certas. Nas mãos da experiência, de quem tem compromisso e que quer cuidar de pessoas”, disse a parlamentar.

Um de seus adversários no primeiro turno, o emedebista e deputado Roberto Duarte, também fez questão de lhe saudar: “Hoje Rio Branco voltou às urnas e a população elegeu Tião Bocalom. Desejo boa sorte e espero que meu amigo Bocalom honre os votos que recebeu e cumpra as promessas que fez ao longo da campanha. Os rio-branquenses esperam compromisso e responsabilidade do próximo prefeito. Como deputado estadual, continuarei trabalhando, fiscalizando e lutando para melhorar a vida da nossa gente”.

O vereador reeleito Emerson Jarude desejou sabedoria ao futuro prefeito de Rio Branco: “Parabéns ao novo prefeito eleito em Rio Branco, Tião Bocalom! Desejo muita sabedoria e saúde para lidar com os problemas que se arrastam durante anos em nossa cidade”.

