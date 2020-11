Saiba onde os candidatos à prefeitura de Rio Branco acompanham a apuração

Após o fim da votação em Rio Branco, candidatos, militantes e eleitores aguardam com ansiedade o resultado das urnas. A maioria dos prefeituráveis votou pela manhã, com exceção de Roberto Duarte (MDB), e agora estão a postos acompanhando o início da apuração.

O candidato Minoru Kinpara ficará em casa até as 19h30, quando irá para a sede do PSDB, na rua Alexandre Farhat, para conferir com a militância a contagem dos votos.

A prefeita e candidata à reeleição Socorro Neri (PSB) irá para a sede do PSB, na Avenida Ceará, por volta das 19h.

Daniel Zen, do PT, estará ao lado de apoiadores na sede da sigla, no bairro Tropical.

Jamyl Asfury (PSC), Tião Bocalom (PP), Roberto Duarte (MDB) e Jarbas Soster (Avante) acompanharão a apuração em suas residências.

