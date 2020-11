Se Bocalom não for ao debate, dinâmica será de entrevista com Socorro Neri

Assessoria do candidato ainda não confirmou se ele irá ao acerto de contas com a prefeita

A possível ausência do candidato à prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom (PP) ao debate da TV Acre na noite desta sexta-feira (27) não deve cancelar a programação. Se o progressista não comparecer à agenda sem apresentar justificativas, a adversária Socorro Neri, que confirmou a ida, será entrevistada pelo apresentador.

A regra definida com representantes dos candidatos no último dia 19 estabeleceu que ausência sem justificativa de apenas um dos pleiteantes ocasionará em entrevista com o outro. O debate só será cancelado se um ou mais candidatos apresentar atestado médico ou alguns dos sintomas da covid-19.

Bocalom já foi infectado pelo coronavírus nas vésperas do primeiro turno e já teve alta. Sua assessoria informou que o motivo de sua possível ausência no debate é para evitar clima de agressão com a adversária.

A programação terá início às 21h30, após a exibição da novela “A Força do Querer”.

