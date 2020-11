Sem Prefeitura e sem vaga na Câmara, PT sai ainda menor das eleições na Capital

Dos 17 vereadores escolhidos pelos riobranquenses nas urnas, apenas 6 foram reeleitos. Os números não mentem e a renovação política mostra que a população quer mudança.

Com o comportamento do eleitor nas urnas, ao exercer seu direito ao voto neste domingo (15), ficou comprovado também que o ‘antipetismo’, que deu 82,77% dos votos ao presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, continua latente: nenhum vereador de esquerda foi eleito.

O Partido dos Trabalhadores sai ainda menor do que entrou neste pleito. Daniel Zen, candidato majoritário do partido, teve 7.121 votos, pouco mais de 4% dos votos. O PT também não conseguiu eleger nenhum vereador, Rodrigo Forneck, por exemplo, que há quatro anos quando entrou na Câmara teve 3.220 votos, contou com apenas 809 votos na tentativa de se reeleger. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que estava na coligação majoritária com o PT, também não terá representantes no parlamento mirim.

