Semana começa instável com previsão de pancadas de chuva e trovoadas no AC

A instabilidade aumenta sobre o Acre com a intensificação do fluxo de umidade sobre o estado nesta segunda-feira (16).

A previsão é de céu nublado com sol entre muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite no Oeste acreano.

Já na Capital e demais regiões do estado o dia também será de sol entre muitas nuvens, mas intercalando com períodos de céu totalmente encoberto.

Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia.