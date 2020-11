Senadora Mailza Gomes: “A vitória de Bocalom é resposta do povo que escolheu a mudança”

A vitória expressiva de Tião Bocalom, em Rio Branco, com 62,93%, 104.796 mil votos válidos, e o crescimento do Progressista nas Eleições 2020 em todo o estado do Acre foi destaque da presidente estadual do partido no Acre, a senadora Mailza Gomes, no final das eleições municipais, neste domingo,29.

Ao saber o resultado final da eleição, Mailza parabenizou Bocalom e Marfisa pela vitória no segundo turno. “A vitória de Bocalom representa a resposta do povo que escolheu a mudança. Este é um resultado que representa a confiança das pessoas no Bocalom: preparado, ficha limpa e capacitado para gerir nossa capital acreana”, disse a parlamentar.

Mailza reafirmou seu compromisso em destinar recursos para a saúde, educação, geração de emprego e para as grandes obras de infraestrutura da capital. ” A partir de 1º de janeiro, Bocalom vai trabalhar muito pelas pessoas, pois ele tem o conhecimento necessário para fazer uma excelente gestão. Serei parceira de Bocalom, vou lutar ainda mais pelo povo do Acre, de Rio Branco com a certeza de que juntos podemos fazer ainda muito mais”, disse a senadora.

Bocalom conta com o apoio dos três senadores acreanos: Mailza, Petecão e Marcio Bittar, este último relator do Orçamento da União 2021.

O Progressistas saiu de 2 prefeitos eleitos em 2016, para 5 agora em 2020. Ainda foram eleitos pela sigla 2 vice-prefeitos e 38 vereadores.

“Quero parabenizar a todos que participaram do pleito, aos que disputaram mandatos de vereador, prefeitos ou vice-prefeitos. Abraçar em especial a todos os candidatos do Progressistas, que tiveram grande desempenho e crescimento de forma gigante da nossa sigla em todos os municípios acreanos”, disse a parlamentar.

A senadora fez questão de citar ainda as vitórias do prefeito Zequinha Lima(PP) em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre com ampla margem de votos em primeiro turno (18.766 votos válidos equivalente a 44,15%); agora Tião Bocalom na capital acreana, Rosana Gomes em Senador Guiomard (4.428 votos equivalente a 32,52%), primeira mulher eleita no município. E reeleição dos Progressistas, Kiefer Cavalcante, de Feijó (eleito com 8.528 equivalente a 55,03%) e Bené Damasceno, de Porto Acre (eleito com 5.415 equivalente a 56,81%).

Mailza ressaltou ainda o bom trabalho realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sob o comando da desembargadora Denise Bonfim que conduziu o processo em meio a pandemia do coronavírus e conseguiu realizar o trabalho mantendo o respeito pelo distanciamento social e pelo uso de máscara.

Por fim, a parlamentar parabenizou todo os eleitos nesta eleição. “Foi exercida a democracia e vamos respeitar a voz das urnas. Vivemos em democracia e os vencedores foram escolhidos pela população possam melhorar a vida dos que mais precisam”, disse.

