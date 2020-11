Seu Francisco faz pedido arrebatador para Zezé e Luciano no leito de morte

Seu Francisco teria feito pedido arrebatador para Zezé di Camargo e Luciano no leito de morte

O pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, Seu Francisco, faleceu na última segunda- feira, 23 de novembro. Ele sofria há dois anos de um enfisema pulmonar e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) há algumas semanas.

Antes de sua morte, Seu Francisco sentiu fortes dores intestinais e, por isso, precisou ser levado às pressas para um hospital participar em Goiânia (GO). Devido a gravidade de sua situação, o pai de Zezé di Camargo e Luciano precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Assim que soube do agravamento no estado de saúde de seu pai, Zezé foi para Goiânia e ficou o tempo todo ao lado do patriarca. Já o sertanejo Luciano não pode ir, pois havia sido testado positivo para o novo coronavírus e não teve a oportunidade de se despedir de seu pai.

Mas, antes de morrer, Seu Francisco fez um pedido para seus filhos. Em seu leito de morte, ele pediu para que Zezé di Camargo e Luciano, que formam uma das duplas mais conhecidas do mundo sertanejo, nunca se separasse.

‘‘Eles têm que esperar eu morrer para depois se separarem. A coisa mais gostosa é escutar o disco deles dentro do meu carro. Não escuto disco de ninguém. Só dos meus filhos.”, disse Seu Francisco há cinco anos, durante o programa Conexão Repórter.

Cantor presta última homenagem ao pai

O velório ocorreu na última terça-feira, 24, em Goiânia. Com o apoio da família, Zezé se despediu do pai e prestou uma homenagem para lá de especial, ele tocou sanfona e cantou a música “É o Amor”.

A canção foi o primeiro sucesso da dupla sertaneja. Emocionado, Zezé foi consolado pela filha, Wanessa, e pelo irmão, Wellington. Helana Camargo, viúva de Seu Francisco, esteve ao lado do caixão desde que chegou e recebeu apoio dos amigos e familiares.

