Sicredi e Visa promovem debate para apoiar mulheres empreendedoras

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino – data criada pela ONU – Visa e Sicredi lançam o ‘Encontro Empreendedora’, que irá promover conteúdo voltado ao empreendedorismo feminino das pequenas e médias empresas brasileiras. O evento gratuito e virtual conta com Nina Silva e Márcia Piatti para debater sobre inovação e empreendedorismo no dia 19 de novembro.

As convidadas, com mediação da jornalista Renata Simões, irão compartilhar suas trajetórias profissionais e de vida, em um papo descontraído e atual. A live será às 13h (horário de Brasília), transmitida pelo canal do Sicredi no YouTube. Terá tradução simultânea de libras, para ser ainda mais acessível.

Com o Encontro Empreendedora, a Visa e o Sicredi esperam apoiar milhares de mulheres que precisam de capacitação para ampliar seus negócios e prosperar.

“Esse é um tema de suma importância para nós do Sicredi e para a sociedade em geral. Atualmente, as mulheres empreenderas tem 40% menos sucesso ao transformar seu empreendimento em negócio do que os homens. O exemplo de mulheres que venceram essa barreira é fundamental, pois serve de apoio e inspiração para que esse quadro se altere”, comenta Gisele Rodrigues, superintendente de Soluções de Meios de Pagamento do Sicredi.

“A Visa está empenhada em participar do enfrentamento aos desafios que as mulheres possuem, criando uma economia digital mais inclusiva, conectada e customizada a essas necessidades. Usando o poder da marca, do negócio e da rede que possuímos, podemos contribuir para o empoderamento das empreendedoras em todo o mundo. Diversas são as iniciativas em andamento que procuram, entre outros desafios, por exemplo, diminuir o gap de US$ 1,5 trilhão que as mulheres têm no financiamento de empréstimos”, conta Eduardo Barreto, vice-presidente da Visa do Brasil.

Sobre as convidadas

Executiva em tecnologia há mais de 20 anos, Nina Silva é especializada em gestão de projetos internacionais e transformação digital. A empresária é também escritora, mentora de negócios, palestrante e colunista da MIT Sloan Review e UOL Economia. Destaca-se pelo seu trabalho como uma das fundadoras e CEO do Movimento Black Money, sendo bastante premiada: considerada pela Forbes, em 2019, uma das 20 Mulheres Mais Poderosas do Brasil, e pela MIPAD (Most Influential People of African Descent), como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos.

Já Márcia Piatti vem de uma família de agricultores na região sul do país. Por não ser um filho homem, desde pequena, foi incentivada a estudar e seguir seus passos fora da propriedade. Mas o destino a fez retomar num momento muito difícil e assumir o negócio da família, sem nenhuma experiência ou qualificação. Hoje, junto com sua mãe, é referência na região em termos de produtividade e manejo da terra. Também recebeu muitos prêmios e reconhecimentos ao longo de sua vida, sendo agraciada em 2018 pelo Prêmio Nacional Mulheres do Agronegócio, entre outros. Sua história é bastante conectada ao Sicredi, que a ajudou a expandir seu negócio e a tem apoiado em diversas frentes. Faz parte do Conselho Administrativo da cooperativa Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, e busca retribuir seus conhecimentos adquiridos repassando aos que precisam, não só com apoio financeiro, mas como uma família em que possam confiar, pois acredita que juntos podem crescer e fazer a diferença.

