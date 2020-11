Sobrinho de Bolsonaro é nomeado assessor parlamentar do senador Petecão

O primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Leonardo Rodrigues de Jesus, mais conhecido como Léo Índio, ganhou um cargo de assessor parlamentar do senador acreano Sérgio Petecão (PSD).

A nomeação foi publicada na edição desta terça-feira (3), no Diário Oficial da União (DOU). Índio havia sido desligado do gabinete do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que foi flagrado com dinheiro na cueca semanas atrás.

O assessor ganhava R$ 23 mil desde o ano passado como assessor parlamentar de Rodrigues. Léo é sobrinho da primeira esposa do presidente, Rogéria Nantes.

