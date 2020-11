Socorro Neri diz que está aberta a alianças com MDB e PSDB no segundo turno

"Eu penso que todas as alianças são possíveis", declarou a candidata à reeleição

Caminhando para o segundo turno com o candidato Tião Bocalom (Progressista), que ficou com 49,58% dos votos válidos, a prefeita e candidata à reeleição Socorro Neri (PSB) – em segundo lugar com 22,68% – disse que está confiante diante da nova chance de alcançar a Prefeitura de Rio Branco.

“Vamos estar juntos com o governador Gladson para melhorar nossa estrutura. Há muito a ser feito na cidade de Rio Branco. Estamos profundamente confiantes”, disse.

Socorro disse ainda que sentará com os seus coordenadores de campanha para pensar em novas alianças para o 2º turno, sem descartar o apoio do PSDB de Kinpara e do MDB de Roberto Duarte.

“Eu penso que todas as alianças são possíveis, desde que elas tenha convergência com aquilo que acreditamos”, declarou.

“Vamos conversar com todo mundo”, finalizou.

