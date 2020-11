Socorro Neri recebe apoio de mulheres da assistência social

Mulheres assistentes sociais participam de um encontro com a prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição, no início da noite desta quarta-feira, 11. A reunião, realizada na sede do PSB, foi uma demonstração de apoio à continuidade da gestão da prefeita e também marcada pela entrega de uma carta de intenções da categoria.

O documento estabelece uma série de ações apresentadas pelo Conselho Regional de Serviço Social (Cress) para o fortalecimento da rede municipal de proteção e direitos humanos. De acordo com a vice-presidente do Cress, Vanda Matos, o ato é simbólico pois muitas das reivindicações já foram assumidas pela prefeita Socorro Neri.

“Todos os pontos colocados nessa carta fazem parte das nossas bandeiras de lutas. A gente sabe que a prefeita é uma mulher de palavra e, estamos agradecidas pela coragem e comprometimento com a assistência social na nossa cidade”, disse.

Socorro Neri falou de todo o fortalecimento da área que tem sido realizado por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Centro de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) e diversas ações transversais em todas as áreas de atuação da Prefeitura de Rio Branco.

“Eu sei do trabalho que vocês tem feito e sei do compromisso com esse trabalho, eu sei da dedicação e da ética de vocês com o que vocês fazem. Vocês têm o meu respeito, minha admiração, meu carinho e meu comprometimento de que juntas, se conquistarmos esse mandato inteiro, vamos fazer muito mais do que fizemos nesses dois anos. Nós vamos conquistar avanços que não foram possíveis nesse ano de 2020 em razão da pandemia e um deles é o concurso público para a área. Eu conto com vocês para que esse trabalho não seja interrompido e que assim a gente possa fazer a diferença nessa batalha. Obrigado pelo carinho e apoio”, finalizou Socorro Neri.

