Grávidas na pandemia, acreano em Portugal e guirlandas e outros acessórios feitos no AC

E-mail: [email protected]

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth News

Profissional competente, amigo leal embarcou numa viagem para ver como seria viver em outro país. Sua maestria foi reconhecida e agora se prepara para inaugurar seu próprio negócio.

PUBLICIDADE

Trata-se de um belíssimo centro de beleza com seu nome Francisco Hair Design no polo turístico principal de Portugal.

Ele já conheceu boa parte da Europa, nesta foto Ronny, como é conhecido no Acre, curtindo as maravilhosas praias da Arrábida.

Mayra Ribeiro para a lente de Ryanna Glenda no ensaio de gravidez de Luiz Gabriel.

A influenciadora digital e miss Acre 2014, Iasmyne Louise Sampaio, comemorou aniversário no dia 19, entre familiares, em Portugal, lugar que escolheu para viver.

A bela capa #ACoisaTaPreta que reúne as cantoras Elza Soares e MC Rebeca. Duas gerações de mulheres lindas, glamorosas, imponderadas e orgulhosas de suas origens. O feat será lançado nesta sexta feira.

Mais linda do que nunca Luiza Giordani no ensaio fotográfico de sua gravidez.

Rochana Fabíola belíssima esperando a chegada de Maria Clara.

O casal Rosana e Antônio Carlos Figueira abriu as portas da casa nova aos amigos com uma deliciosa paella.

Eles iriam tocar na Flórida e ficaram sabendo que a plateia seria separada (brancos de um lado e negros nos piores lugares). Todos disseram que não fariam isso, que era errado. Daí saiu um comunicado oficial dos Beatles em 06/09/1964: “simplesmente não iremos tocar se os negros não forem autorizados a sentar em qualquer lugar. “John Lennon disse: “nós nunca tocamos para plateias segregadas e não será agora que faremos isso. Preferimos perder o dinheiro da apresentação”. Os promotores tiveram de ceder e o show aconteceu no dia 11/09/1964, no JacksonVille’s Gattor Bawl, o primeiro com brancos e negros juntos.

A educadora Ana Rosa Nogueira aniversariou dia 26 optando por não fazer festa como em todos os anos para não incorrer no risco de contaminação.

Sempre linda Claudy Delilo no ensaio fotográfico de Miguel.

Acreano de valor, artista plástico, decorador e design de joias Roberto Maia causa com as guirlandas e arranjos natalinos de sua autoria. Informações e encomendas para famílias e empresas através do telefone\WhatsApp (68) 99985-9578.

Vivas para Maria Rejane Ferreira aniversariante de novembro. A data foi celebrada nas praias deliciosos do litoral carioca.

Dia 25, Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, a primeira Dama Ana Paula Cameli e mais mulheres do movimento de Rio Branco fizeram uma visita técnica no Centro de Referência para as mulheres em situação de violência, mais conhecido como a Casa Rosa Mulher que está sendo revitalizado.

Sensacional a declaração do ator Fabio Assunção para a revista Gama: Que virtude considera superestimada?

Todas elas. A virtude transita em silêncio. Se fazem barulho por alguma virtude sua, não a perca comemorando por tê-la.

Qual é o seu pertence mais estimado?

Meus livros. Eles estão vivos.

Qual seu grande arrependimento?

O passado e o futuro são memórias, aprendizados e projeções. Não conseguiria me arrepender pelo que não vive mais em mim, nem que tentasse.

Qual é o seu lema?

Mais que estar vivo, existir!

On Line

*Não há fiscalização visível quanto ao cumprimento das normas de prevenção do Corona Vírus em Rio Branco. Também é notável o aumento de pessoas contaminadas, nas UPAs e UTIs lotadas comprovam o fato, e o mais grave: não existe vacina.

*Mais de 35.188 infectados pelo novo corona vírus na capital acreana que já sente a alta no número de novos casos nesta segunda onda com pacientes de Rio Branco voltando a esperar vaga para internação em ala da Covid-19.

*Começaram os efeitos da pandemia com a quantidade de grávidas na cidade. Em todos os estilos: morena, ruiva, loira e mulata. O mercado de gestantes e recém-nascidos agradece!

*A Organização Mundial de Saúde desaconselha festas de confraternizações natalinas e de réveillon. O mesmo vale para o carnaval, se a vacina ainda não estiver disponível para a população.

*De modo simpático e informal, o governador do Acre, Gladson Cameli anunciou a antecipação do pagamento do salário dos servidores públicos estaduais para esta sexta-feira (27) e também a prorrogação do adicional de insalubridade dos servidores da saúde e da segurança que estão atuando diretamente no combate ao novo corona vírus.

*Mais de 200 Concursados do Cadastro de reserva da polícia civil tomaram posse na esplanada do Palácio Rio Branco pelo governador Gladson Cameli. Antes da cerimônia o helicóptero do governo aglutinou dezenas de curiosos.

*Corrupção não pode ser bandeira porque sempre existiu e existirá, especialmente no Brasil, com o percentual de analfabetos que possui. O foco é elegermos governantes que valorizem e avancem cada vez mais o processo democrático. Só assim a corrupção poderá ser controlada. Esse deve ser o pensamento dos eleitores neste segundo turno das eleições.

Analise com responsabilidade os nomes de Socorro Neri ou Tião Bocalom, pois um deles nos representará nos próximos quatro anos. Vale lembrar que existem pessoas para quem a conveniência vale mais que a própria consciência. Não me dou a arrogância de julgar. Como disse André Luiz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E ela vêm!

*Lembrando aos colegas que as inscrições para a 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) encerram dia 30 de novembro. Profissionais e acadêmicos podem inscrever até três trabalhos através do site premiodejornalismo.mpac.mp.br.

*Estudantes acometidos por Covid-19, inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, poderão ter reaplicação das provas no mês de fevereiro de 2021. O Ministério da Educação (MEC) informou que se algum estudante passar pela situação, entre em contato através da central de atendimento do Inep, o 0800 616161, comunicando o ocorrido. Além de anexar laudo médico na Página do Participante.

– Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

– Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

– Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

– Resultados: a partir de 29 de março

*Nesta sexta, 27, tem “Sextou de Ofertas”, do Via Verde Shopping, que estará online para atender a população e os serviços de delivery e drive thru durante o black Friday, para evitar aglomerações.

O shopping acreano já está decorado com o tema “Natal da Esperança”. As tradicionais fotos com o Papai Noel terão início dia 3 de dezembro, atendendo protocolos sanitários.

*Pessoas amadas da minha bolha, já tem dias que saiu o estudo na The Lancet que conclui que a Coronavac tem 97% de eficácia. Os estudos da Pfizer e da Moderna ainda não foram publicados em revistas científicas para serem submetidos à análise da comunidade científica, viram? Prestem muita atenção em COMO a imprensa ressalta (ou não ressalta) a diferença entre esses dois tipos de informação, pois ISSO faz toda a diferença no sentido da NOSSA COMPREENSÃO.

Simplesmente amor

Um casal vivia muito bem, vinte anos de casados. Um dia aconteceu um incêndio violento na casa. Os vizinhos chamaram os bombeiros, a mulher e o marido foram ao hospital.

Dias depois, os médicos disseram ao marido:

– Nós conseguimos salvar a sua esposa, mas ela está irreconhecível: da cintura para cima é um esgrouvinhado de pele, a boca deformada, perdeu um pedaço do nariz, da orelha. Vai ser difícil ajudarmos sua mulher a retomar a sua vida.

Ele disse com voz baixa:

– Eu também sofri muito com esse fogo. Afinal, estou cego.

Foram para a casa que ganharam com a ajuda dos parentes e amigos, mas não saíam de casa. Ela ficou totalmente deformada. Viveram juntos mais dezessete anos, quando a esposa veio a falecer.

No velório, qual não foi a surpresa dos parentes e amigos! Ele estava sem os óculos e sem a bengala: não tinha ficado cego. Mas ele sabia que aquela esposa jamais conseguiria sentir-se verdadeiramente amada se soubesse que ele estava enxergando a sua deformidade.

Amar é isso: amar é ter coragem de fazer-se de cego para que o outro enxergue a luz.”

Amar…

É parar de enxergar defeitos nos outros, pois muitas vezes o nosso é maior ou até pior que o dos outros.

Amar…

É amar seu próximo mesmo com tantos defeitos.

Beth Passos

Jornalista

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários