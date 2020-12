Super Nintendo World: parque temático recebe data de inauguração; veja vídeo

Atração reunirá os mais diversos personagens do universo da empresa japonesa de jogos

O Super Nintendo World, parque de diversões temático da Nintendo, já tem data de inauguração. O projeto, realizado em parceria com a Universal Studios, terá sua operação iniciada no dia 4 de fevereiro de 2021 na cidade de Osaka, no Japão.

A principal atração revelada até o momento é o Mario Kart: Koopa’s Challenge, uma montanha-russa com elementos do jogo. Para isso, serão usados recursos de realidade aumentada que vão permitir diferentes experiências dentro do brinquedo, além de uma competição.

O parque, que terá como tema os jogos da família Nintendo, também permitirá aos visitantes ter resultados dentro dos jogos enquanto visitam o parque. Por exemplo, os jogadores de Switch poderão levar o console e coletar moedas no Mario através de uma pulseira.

O Super Nintendo World tinha previsão de lançamento para 2020, aproveitando a mídia gerada pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. No entanto, com a pandemia do covid-19, ambos foram adiados e a abertura para o público adiada. [Capa: Reprodução/Nintendo]

