Surto em casamento mata sete pessoas que não estiveram na cerimônia

Um casal de Millinocket, no Maine, EUA,decidiu que a pandemia não deveria travar o seu casamento, e resolveu levar adiante a sua vontade de subir ao altar.

O casamento aconteceu no dia 17 de agosto e nele participaram 55 convidados, embora as regras ditassem que estes eventos só poderiam ter 50 pessoas no máximo.

PUBLICIDADE

Durante o evento ninguém – exceto os funcionários do restaurante, usaram máscara.

No dia a seguir à cerimônia, um dos convidados começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19, mas a confirmação do diagnóstico só aconteceu em 13 de agosto.

Agora, uma investigação feita concluiu que este convidado teria infectadooutros 27 e três trabalhadores.

Mas este pequeno surto, deu origem a mais 177 casos na região, a qual ainda não tinha sido afetada pela pandemia, e provocou sete mortos. As vítimas mortais nada tinham a ver com o casamento.

O caso está sendo utilizado pelas autoridades de saúde como um exemplo para a forma como o vírus consegue se propagar e tornar fatal.

Muitas das vítimas moravam a vários quilômetros de distância do local do casamento, o que demonstra a forma como o vírus se espalhou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários