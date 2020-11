Suspeito de esfaquear gatos e cachorros é preso em Manaus

A Comissão Especial de Proteção aos Animais da Ordem de Advogados do Brasil (CEPA-OAB/AM) recebeu a denúncia, por volta de 10h, de uma moradora do bairro.

“Ela ligou para mim e informou que os cachorros da Rua Delcídio do Amaral haviam sido esfaqueados e, nesta situação, também, dois gatos foram esfaqueados e mortos por um homem que aparentemente estava drogado e desceu a ponte do Educandos, revoltado e esfaqueando os animais”, explicou a advogada Goreth Rubim.

Diante da situação, a advogada entrou em contato com os demais membros da comissão e, juntos, acionaram a Polícia Militar. Uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local e realizou a prisão em flagrante do homem.

A faca utilizada no crime foi apreendida. O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a presidente da comissão, advogada Aline dos Santos Oliveira, no Amazonas, esse é o primeiro caso de prisão em flagrante de maus-tratos após a mudança na legislação ambiental, que endureceu as punições pelo crime contra animais domésticos e silvestres no Brasil.