Tchê deve ser o novo secretário de Produção e Gemil Júnior pode assumir cargo de deputado

O deputado estadual Luiz Tchê (PDT) poderá assumir o comando da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa) no lugar de Edvan Maciel. Tchê poderá ser o terceiro secretário em menos de 2 anos.

De acordo com o apurado com fontes ligadas ao parlamentar, Tchê recebeu o convite há dois meses, no entanto, as conversas não avançaram.

Após o convite, o parlamentar ficou interessado em dirigir o órgão que apresenta gargalos desde o início da gestão de Gladson Cameli. Caso, o atual deputado assuma o cargo, quem entra no cargo de deputado estadual será o ex-secretário de Saúde no governo de Tião Viana, Gemil Júnior.

