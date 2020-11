Thiago Galhardo e Guilherme Arana se apresentam à seleção

No final da noite deste sábado (14), o técnico Tite da seleção brasileira recebeu dois novos jogadores no grupo verde e amarelo que se prepara para o confronto de terça-feira (17) contra o Uruguai, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa de 2022.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o meia Thiago Galhardo do Internacional se apresentaram logo após os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

O defensor do Galo foi chamado já que Alex Telles, do Manchester United, segue testando positivo para covid-19.

O atleta do clube inglês depende dos novos testes que serão realizados neste domingo (15) para saber se permanecerá no grupo brasileiro.

O artilheiro do Colorado e do Brasileirão com 15 gols vai substituir o atacante Pedro, do Flamengo (cortado por lesão muscular).

Se testar positivo novamente, Alex Telles será o oitavo atleta cortado nessa janela das eliminatórias no grupo do técnico Tite já que o Uruguai não permite a entrada de pessoas infectadas no país.

Se Telles estiver livre do vírus, os dois jogadores (ele e Arana) seguirão no grupo brasileiro. Anteriormente, Gabriel Menino, Rodrigo Caio, Eder Militão, Casemiro, Fabinho, Phillipe Coutinho e Neymar já foram desligados da equipe nacional por contusões ou pela Covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários