Tião Bocalom é foi o único candidato apoiado por Bolsonaro a vencer nas capitais

O futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, eleito com 104.746 votos válidos neste domingo (29) de 2º turno, foi o único dos candidatos escolhidos por Bolsonaro a ter vitória entre as capitais do Brasil.

O progressista foi destaque do Jornal O Globo nesta segunda-feira (30).

O apoio do presidente se deu após uma aliança declarada de Marcio Bittar (MDB), senador pelo Acre e relator do orçamento da União de 2021, que gravou um vídeo com Bolsonaro declarando seu apoio a Bocalom. Bittar, no primeiro turno, estava apoiando o candidato Roberto Duarte, que foi derrotado.

“O embarque do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, com vídeos em defesa de candidaturas e uma programação de lives no Facebook, não se traduziu em vitórias expressivas: apenas um dos 25 prefeitos eleitos em capitais contou com o apoio expresso do chefe do Poder Executivo”, diz um trecho da reportagem.

Bolsonaro apoiou três outros candidatos no segundo turno que acabaram derrotados: Marcelo Crivella (Republicanos), no Rio; Capitão Wagner (Pros), em Fortaleza (CE); e Delegado Eguchi (Patriota), em Belém (PA).

