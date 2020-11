Tyson admite ter fumado maconha antes de luta: “Fumo todo dia”

Sempre polêmico, Mike Tyson ativou o modo “sincerão” em entrevista coletiva após luta exibição contra Roy Jones Jr., que terminou com empate simbólico na noite deste sábado. Pois nos últimos dias, nós contamos aqui no ge.com que depois de torrar fortuna de US$ 400 milhões, o pugilista se recuperou investindo em uma empresa de maconha. E Tyson, claro, não foi poupado do assunto pelos jornalistas. Sem qualquer constrangimento, ele respondeu que é usuário assíduo e que, inclusive, fumou antes de entrar no ringue contra RJJ.