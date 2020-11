‘Valeu a pena’, diz Thammy Miranda, 9º vereador mais bem votado de SP

Thammy Miranda, 38, foi um dos vereadores eleitos em São Paulo neste domingo (15) pelo Partido Liberal (PL). O político transsexual, filho da cantora Gretchen, 61, foi o nono candidato mais bem votado para a Câmara Municipal neste ano.

Através das redes sociais, onde soma 3,1 milhões de seguidores, Miranda comemorou a vitória e fez questão de agradecer o seu eleitorado. “Quando eu decidi me candidatar eu sabia que o desafio era grande, um caminho longo (…) Mas enfim esse dia chegou e hoje eu posso dizer que tudo valeu a pena, só posso a agradecer você que me olhou com carinho, que me mandou mensagem no WhatsApp, que comentou no Facebook, Instagram, você que foi as urnas e me deu esse voto de confiança”, afirmou o vereador.