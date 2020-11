Vanda Milani comemora crescimento do Solidariedade e diz que a democracia é maior vencedora

A deputada federal Vanda Milani comemorou na manhã desta segunda-feira (16) o crescimento do Solidariedade em todo o estado do Acre. O partido saiu de dois para dez vereadores em sete municípios.

“Saímos bem maiores nas eleições 2020 em várias cidades, um salto significativo no número de vereadores, do total de dez eleitos quatro são mulheres: Dra. Cleo e a Mirla do Jair em Feijó, a professora Reginalda em Senador Guiomard e a Arlete Amaral em Brasileia. Estou muito feliz com o desempenho de nossos candidatos que se apresentaram com a melhor proposta nessas eleições” destacou.

A deputada frisou ainda o apoio incondicional dado pelo partido para as eleições de Zequinha Lima em Cruzeiro do Sul, Isaac Piyako em Marechal Thaumaturgo, Maria Lucinéia em Tarauacá, Kiefer Cavalcante em Feijó, Manoel Maia em Capixaba e Fernanda Hassen em Brasileia.

“A família de solidários foi fundamental para garantir a vitória em cada uma dessas cidades. Eu parabenizo esses prefeitos eleitos e reeleitos e reafirmo meu compromisso de continuar os apoiando em Brasília, para a garantia de recursos que possam melhorar a qualidade de vida em todas as regiões. Em Rio Branco apoiamos a Socorro Neri” garantiu Vanda Milani.

Ao reafirmar o seu compromisso com os municípios do Acre, a deputada analisou que o eleitor no Acre e no Brasil optou pelo avanço da democracia, ela frisa que em um estado democrático os cidadãos vão às urnas escolher os seus representantes decidindo quem vai governar de acordo os seus conceitos.

“O eleitor está cada vez mais consciente da importância do seu voto, isso precisa ser comemorado. O resultado das urnas derrubou oligarquias em algumas regiões do estado onde a opção foi pela experiência, discurso republicano e segurança” acrescentou.

Líder do Solidariedade, Vanda Milani afirma que vários aprendizados devem ser tirados dessa eleição em tempos de pandemia, um deles “o respeito a melhor idade, a garantia da acessibilidade” frisou. Ela garantiu que vai continuar trabalhando pelo fortalecimento do partido em todo o estado do Acre.

“Vamos qualificar os nossos vereadores para que eles possam representar bem os munícipes que os elegeram, fiscalizando a correta aplicação dos recursos públicos e buscando melhoria na qualidade de vida de suas cidades”, disse Vanda.

Vanda Milani aproveitou para agradecer o empenho de todos os filiados do Solidariedade, os candidatos a prefeito e ao cargo de vereador e o trabalho da militância.

“Ao nosso presidente Israel Milani os parabéns pelos resultados alcançados e os desafios enfrentados. A todos os presidentes de diretórios o nosso muito obrigado por mais essa etapa vencida”, concluiu.

Vereadores eleitos pelo SOLIDARIEDADE nas eleições de domingo:

Fabrício Lima 388 votos Senador Guiomard

Ociélio Vale 341 votos Mar. Thaumaturgo

Pantico da Água 329 votos Epitaciolândia

Sargento Belmont 274 votos Acrelândia

Professora Reginalda 269 votos Senador Guiomard

Dra. Cleo 249 votos Feijó

Arlete Amaral 240 votos Brasileia

Tampinha Bittar 238 votos Senador Guiomard

Mirla do Jair 224 votos Feijó

Chico Gomes 141 votos Capixaba

