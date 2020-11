Vanda Milani defende voto consciente e novos caminhos nas eleições deste ano

A deputada federal Vanda Milani defendeu hoje (11) pela manhã, em sua rede social, voto consciente nas eleições do próximo domingo. Líder do Solidariedade no Acre, ela defende o voto consciente como caminho para a mudança política e social do município.

“Andamos muito nessas eleições dialogando com o eleitor e conscientizado que o voto é muito importante porque tem relação direta nos rumos que o município viverá nos próximos quatro anos” disse Vanda.

A parlamentar acrescenta que a seriedade e consciência são fatores fundamentais para a escolha dos representantes dos poderes executivo e legislativo. “É o prefeito e o vereador que vão decidir por melhor educação, mais saúde, melhor infraestrutura, iluminação pública, limpeza, qualidade de vida, é preciso escolher o melhor projeto” acrescentou.

Vanda Milani avalia que o povo anseia por mudança. Dialogando em cada município nas reuniões dos candidatos do Solidariedade, ela defende também a fiscalização dos recursos públicos. “É preciso saber se o dinheiro está chegando, se de fato está sendo aplicado corretamente. A mudança passa também pelo comportamento do eleitor. A solução é acompanhar e cobrar” destacou a deputada.

O Solidariedade disputa três prefeituras nas cidades de Senador Guiomard, Bujari e Santa Rosa do Purus. No total, são 160 candidatos a vereador em todo o estado.

“Estamos pedindo em cada lugar, em cada visita, em cada reunião, conscientização do eleitor. A eleição deste ano é diferenciada em sua forma e conteúdo, devido a pandemia, defender a responsabilidade cidadã é uma forma de incentivar o eleitor a votar no próximo domingo” concluiu a deputada.

A deputada dar quórum as organizações da sociedade civil e parlamentares que têm alertado para a importância do voto consciente. Uma das iniciativas nesse sentido é a campanha Mudar o Jogo, encampada pela Frente Parlamentar Mista em Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

