Vanda Milani destaca trabalho da Justiça Eleitoral, da imprensa e coloca gabinete à disposição de Bocalom

A deputada federal Vanda Milani destacou na noite de ontem (29) após o encerramento da apuração de votos do Segundo Turno em Rio Branco e 56 cidades brasileiras, o trabalho da Justiça Eleitoral e da imprensa nas eleições 2020. Ela também colocou o seu gabinete à disposição do prefeito eleito, Tião Bocalom.

Para a deputada, “a votação através das urnas eletrônicas não deixou nenhuma dúvida e segue sendo uma das mais seguras, servindo como modelo para outros países” disse.

Vanda destacou o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral e de instituições parceiras como a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Exército na garantia do exercício democrático.

“Na Amazônia a logística para garantir voto nas regiões mais isoladas é um dos maiores desafios. Graças ao trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral e o apoio do Exército os moradores mais isolados exercem a cidadania do voto. Isso tem que ser digno do nosso aplauso e reconhecimento” acrescentou a deputada.

Outro setor que arrancou elogios da líder do Solidariedade no Acre, foi a da comunicação. Vanda Milani disse que a liberdade de expressão é um dos alicerces da democracia por permitir muitas vozes, ideias, opiniões diferentes e até contrárias.

“Em um processo eleitoral em que convivemos com Fake News, o trabalho da imprensa é relevante, diria até que essencial para o exercício da democracia plena com preservação de identidades, da moral e da ética. O compromisso deles é com a verdade” comentou a deputada.

Com relação ao resultado da eleição de segundo turno em Rio Branco, a parlamentar desejou boa sorte ao prefeito eleito Tião Bocalom e disse que seu gabinete estará à disposição para ajudar a construir uma capital mais humana e com melhor qualidade de vida.

“Parabenizo Tião Bocalom pela vitória no segundo turno. Desejo boa sorte para que ele possa colocar em prática os compromissos de campanha. Em Brasília o nosso gabinete estará de portas abertas para juntos, ajudarmos a desenvolver nossa cidade”, concluiu.

