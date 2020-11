Vanda Milani garante continuar lutando por mais recursos para os municípios

Manoel Maia agradeceu a visita da deputada federal e do presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani

A deputada federal Vanda Milani iniciou ontem (19) pelo município de Capixaba, visitas institucionais aos prefeitos eleitos no primeiro turno. A parlamentar garantiu a Manoel Maia, eleito com 44,55% dos votos, continuar lutando pelo desenvolvimento do município.

“Estamos colocando o nosso mandato à disposição do Manoel Maia que recebeu o meu integral apoio e do nosso partido, o Solidariedade, com o objetivo de continuar ajudando a buscar recursos para melhorar a qualidade de vida dos moradores do município” disse Vanda.

PUBLICIDADE

A deputada lembrou que uma emenda apresentada por ela está em fase de liberação e garante recursos de R$ 2,2 milhões para o setor produtivo de Capixaba, incluindo produtores do projeto Horta Nativa, a Associação Campo Alegre, Promissão, Ramal do Calco, Ramal Mendes, Ramal Traco e o Assentamento São Luiz do Remanso.

“Também temos projetos de incentivo para o setor pecuarista, a Bacia Leiteira e o licenciamento ambiental, onde mais de 60 famílias estão sendo beneficiadas. Unidos eu acredito que podemos ajudar a tornar o município mais produtivo gerando mais emprego e renda” acrescentou a deputada.

Ainda de acordo Vanda Milani, ela vai visitar todos os prefeitos eleitos e reeleitos, dialogando com os vereadores e segmentos da sociedade. Para ela, “é hora de descer do palanque e trabalhar por quem mais precisa”, concluiu.

Manoel Maia agradeceu a visita da deputada federal e do presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani. O partido elegeu o vereador Chico Gomes como um dos mais votados na coligação.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários